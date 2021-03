Milan, senti Paquetá: “A Lione sono più felice, in Italia non avevo amici” (Di giovedì 25 marzo 2021) Lucas Paquetá non è pentito di aver lasciato il Milan e la Serie A, anzi. Il giocatore brasiliano, finito in Ligue1 all’Olympique Lione, si è detto felice della sua scelta. “A Lione sono contento e spero di continuare così ancora per molti anni – le parole dell’ex Flamengo a Canal+ -. Quello che ho vissuto in Italia mi ha reso un giocatore migliore. Qui ho diversi amici, purtroppo a Milano non era così, non li avevo. Quello che si vede ora è il vero Paquetá, lo stesso del Flamengo. Io sono così e ora sono me stesso“. Insomma, non proprio una dichiarazione d’amore per il suo recente passato. Paquetá ha già dimenticato il Milan e guarda ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Lucasnon è pentito di aver lasciato ile la Serie A, anzi. Il giocatore brasiliano, finito in Ligue1 all’Olympique, si è dettodella sua scelta. “Acontento e spero di continuare così ancora per molti anni – le parole dell’ex Flamengo a Canal+ -. Quello che ho vissuto inmi ha reso un giocatore migliore. Qui ho diversi, purtroppo ao non era così, non li. Quello che si vede ora è il vero, lo stesso del Flamengo. Iocosì e orame stesso“. Insomma, non proprio una dichiarazione d’amore per il suo recente passato.ha già dimenticato ile guarda ...

