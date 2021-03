Luca Antonini sconvolto dalla morte di Daniel Guerini | “sono disperato” FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il mondo del calcio continua a piangere, giovane calciatore della Lazio morto ieri sera in un incidente stradale. Il giocatore era a bordo della sua Smart For Four, poi il tremendo impatto con una Mercedes Classe A. Il calciatore è morto mentre due coetaneistati trasportati in ospedale in codice rosso, l’altro conducente non ha riportato ferite ma solo un forte shock. L’episodio si è verificato intorno alle 20 a Roma.arrivati tantissimi messaggi di cordoglio dal mondo del calcio, in particolar modo Lazio e Torino hanno avuto modo di apprezzare le qualità tecniche e umane, su Twitter hanno deciso di scrivere un messaggio dopo la tragica notizia.ricorda...