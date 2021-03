L' appello di Burioni a Draghi e Speranza | ' Un decreto per obbligare gli operatori sanitari a vaccinarsi'

(Di giovedì 25 marzo 2021) Unche viene da più parti e che molti casi - ultimi quelli dalla Liguria - rendono urgente. "Presidente, ministro, di nuovo focolai in ospedali causati dache ...

Advertising

enzo6619 : @barbarab1974 Siamo partiti da un #Bassetti che inizialmente disse'se un mio studente all'esame mi dicesse che un a… - Global16938439 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : appello Burioni

Globalist.it

Unche viene da più parti e che molti casi - ultimi quelli dalla Liguria - rendono urgente. "... Vogliamo aspettare il morto?" Lo twitta Roberto, virologo dell'università Vita - Salute ...Poi l'accoratocon il professora fare da bouquet: 'La prego di informare il pubblico sui rischi anche per noi giovani . Perché è giusto che tutti facciamo attenzione, come ne ho ...Il virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha chiesto un intervento normativo dopo la notizia di un focolaio nell'ospedale di Lavagna, causato da personale non vaccinato.Appello dell’assessore alla Ricerca Covid, Matteo Marnati: «Ci aiutino». Negli ospedali è caccia ai posti letto, ne servono altri 600. Terapia monoclonale ad Alessandria ...