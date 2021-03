Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 25 03 21

Advertising

christiandemor8 : Invece di pensare alla bolsonara andiamo soyto il post di isa e chia a fare pulizia e mettere dei commenti positivi è pieno d odio #mellos - Giusepp92635258 : @JoMarch__ @MUMMIA23 @GIADINA89584676 É un articolo di isa&chia non l’ho scritto io - awake_areyou : @Giusepp92635258 Ma Dayane credo che non sappia neanche chi sia Isa &Chia, onestamente neanch'io prima di iniziare… - awake_areyou : @Giusepp92635258 Ah ora ho letto che sia una trascrizione di Isa&Chia, pensavo fosse quella di Casa Chi. Bene consi… - rosariocurz : @Giusepp92635258 @awake_areyou Perché Isa e chia Dayane non sa neanche cosa sono ahahahah è abituata ad Hugo Gloss… -

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia

Isa e Chia

Il programma viene registrato il giovedì pomeriggio, per cui sul web iniziano già a circolare le prime anticipazioni, come dal sito. Amici 2021 prima puntata: le squadre Ecco come sono ...Photo creditiVeronica Papa, compagna di Fabio Fulco, è in attesa di un figlio. L’attore sta realizzando il sogno di diventare padre, accantonato a lungo all’epoca in cui era legato all’ex Miss Italia. in foto: Fab ...Ginevra Lambruschi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma della piccola Sophie. Il lieto evento è stato annunciato attraverso l’ufficiale profilo Instagram di Ginevra. Nel post ci ...