Inter, Eriksen dal ritiro della Danimarca: “Covid? Giorni frenetici, l’ok dell’Ats è arrivato all’ultimo” (Di giovedì 25 marzo 2021) La Danimarca aveva già annunciato che avrebbe rinunciato a Christian Eriksen per la finestra di marzo dedicata alle nazionali, impegnate in questi Giorni nelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Poi, dopo il mini-focolaio Covid nell’Inter e i tamponi a tappeto, è arrivato in extremis l’ok dell’Ats di Milano che ha permesso ai nazionali Interisti di rispondere alla chiamata dei propri Paesi. “Sono stati Giorni molto frenetici all’Inter a causa del Covid. Il via libera dell’Ats? All’inizio era praticamente un no, poi è diventato sempre più un sì e infine lunedì è arrivato l’ok ufficiale alla partenza. Ho parlato ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Laaveva già annunciato che avrebbe rinunciato a Christianper la finestra di marzo dedicata alle nazionali, impegnate in questinelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Poi, dopo il mini-focolaionell’e i tamponi a tappeto, èin extremisdi Milano che ha permesso ai nazionaliisti di rispondere alla chiamata dei propri Paesi. “Sono statimoltoall’a causa del. Il via libera? All’inizio era praticamente un no, poi è diventato sempre più un sì e infine lunedì èufficiale alla partenza. Ho parlato ...

Advertising

FcInterNewsit : GdS - Eriksen s'è preso l'Inter, il gol al Milan lo spartiacque della stagione. Ora gli manca solo l'ultimo step - DAZN_IT : Il momento in cui tutto è cambiato per @ChrisEriksen8 e l'@Inter ?? 'Il nuovo Eriksen (spiegato da Eriksen)' è su… - Manu83449580 : RT @it_inter: La crescita dei risultati dell'Inter è direttamente proporzionale all'uso di #Eriksen in mezzo al campo: il danese non sarà m… - internewsit : Eriksen: «Via libera ATS? Giorni frenetici, sì arrivato lunedì. Sono felice» - - sportli26181512 : Nerazzurri in nazionale: ieri una vittoria, un k.o. e un pari. Oggi tocca a Barella ed Eriksen: Nerazzurri in nazio… -