Houston Tumlin | l’ex baby divo di «Ricky Bobby» | è morto suicida a 28 anni

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’attore Houston Tumlin è morto suicida a 28 anni. La notizia, lanciata da Tmz, è stata confermata dalle autorità: l’ex baby divo del film campione d’incassi Ricky Bobby-La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, si è sparato un colpo di pistola alla testa nella sua casa a Pelham, in Alabama. Houston aveva 13 anni al tempo del suo debutto in Ricky Bobby nei panni di Walker Bobby, il figlio cinematografico di Will Ferrell. Nonostante il successo della commedia, la sua carriera a Hollywood non decollò ed entrò a far parte dell’esercito.