F1, Sergio Perez: “Non vedo l’ora di ripartire. Red Bull competitiva e Verstappen è veloce” (Di giovedì 25 marzo 2021) Sergio Perez si sta preparando per fare il suo esordio nel Mondiale F1 2021. Il messicano vuole essere grande protagonista nel GP del Bahrain 2021, in programma sul circuito del Sakhir nel weekend del 26-28 marzo. Il 30enne è chiamato a ruggire al suo debutto al volante della Red Bull. Il nativo di Guadalajara sarà infatti un alfiere della scuderia austriaca dopo aver lasciato la Force India/Racing Point dopo sette stagioni. Lo scorso anno sembrava prossimo al ritorno, poi è arrivata la chiamata da parte della seconda forza del campionato e il quarto classificato dell’ultimo Mondiale non si è di certo fatto pregare. Sergio Perez, che lo scorso anno conquistò la sua prima vittoria in carriera proprio su questo tracciato al termine di una gara pazza (ma si correva su un altro layout), ha parlato nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021)si sta preparando per fare il suo esordio nel Mondiale F1 2021. Il messicano vuole essere grande protagonista nel GP del Bahrain 2021, in programma sul circuito del Sakhir nel weekend del 26-28 marzo. Il 30enne è chiamato a ruggire al suo debutto al volante della Red. Il nativo di Guadalajara sarà infatti un alfiere della scuderia austriaca dopo aver lasciato la Force India/Racing Point dopo sette stagioni. Lo scorso anno sembrava prossimo al ritorno, poi è arrivata la chiamata da parte della seconda forza del campionato e il quarto classificato dell’ultimo Mondiale non si è di certo fatto pregare., che lo scorso anno conquistò la sua prima vittoria in carriera proprio su questo tracciato al termine di una gara pazza (ma si correva su un altro layout), ha parlato nella ...

