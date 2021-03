“È uno scandalo, una vergogna!”. Alessia Marcuzzi, lo sfogo in diretta tv: “Non è possibile!”. E il pubblico tutto con lei (Di giovedì 25 marzo 2021) Un bel gesto quello di Alessia Marcuzzi che ha dato vita a un duro sfogo dopo l’aggressione omofoba a Roma. Alla stazione Valle Aurelia della Capitale un uomo ha preso a calci e pugni due ragazzi omosessuali colpevoli sono di essersi scambiati un bacio in bocca. La conduttrice a Le Iene, dopo aver intervistato uno delle vittime, fa un appello in tv e si schiera apertamente a favore del DDL Zan, la legge contro l’omofobia approvata alla Camera ma non ancora al Senato. Il violento aggressore della coppia gay è stato identificato dalle Forze dell’Ordine grazie al video girato da uno dei ragazzi vessati e subito diventato virale in Rete, scatenando la disapprovazione generale e grande sdegno. “E’ uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l’omotransfobia. Non c’è una legge che possa tutelare una persona ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Un bel gesto quello diche ha dato vita a un durodopo l’aggressione omofoba a Roma. Alla stazione Valle Aurelia della Capitale un uomo ha preso a calci e pugni due ragazzi omosessuali colpevoli sono di essersi scambiati un bacio in bocca. La conduttrice a Le Iene, dopo aver intervistato uno delle vittime, fa un appello in tv e si schiera apertamente a favore del DDL Zan, la legge contro l’omofobia approvata alla Camera ma non ancora al Senato. Il violento aggressore della coppia gay è stato identificato dalle Forze dell’Ordine grazie al video girato da uno dei ragazzi vessati e subito diventato virale in Rete, scatenando la disapprovazione generale e grande sdegno. “E’ unoche in Italia non ci sia una legge contro l’omotransfobia. Non c’è una legge che possa tutelare una persona ...

