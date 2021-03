Di Maio in Libia: “Priorità ritiro di mercenari e forze straniere”. Il video (Di giovedì 25 marzo 2021) Di Maio in Libia: “Priorità ritiro di mercenari e forze straniere” Roma, 25 mar. (askanews) – “Riteniamo prioritaria la completa attuazione dell’accordo sul cessate e il fuoco, a partire dalla riapertura della strada Sirte-Misurata, dal ritiro di tutti i combattenti e mercenari stranieri e l’avvio della missione di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco sotto egida Onu”. Così il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, a Tripoli, in Libia, per l’avvio della missione Ue insieme agli omologhi tedesco e francese, Heiko Maas e Jean-Yves Le Drian. “L’Europa rimane impegnata su vari fronti a sostegno del cessate il fuoco – ha detto Di Maio – l’operazione Irini a guida italiana a cui ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) Diin: “di” Roma, 25 mar. (askanews) – “Riteniamo prioritaria la completa attuazione dell’accordo sul cessate e il fuoco, a partire dalla riapertura della strada Sirte-Misurata, daldi tutti i combattenti estranieri e l’avvio della missione di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco sotto egida Onu”. Così il ministro degli Esteri, Luigi di, a Tripoli, in, per l’avvio della missione Ue insieme agli omologhi tedesco e francese, Heiko Maas e Jean-Yves Le Drian. “L’Europa rimane impegnata su vari fronti a sostegno del cessate il fuoco – ha detto Di– l’operazione Irini a guida italiana a cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Maio Libia Libia: Di Maio, si ritirino mercenari e forze straniere ANSA Nuova Europa Gli europei in Libia, il nuovo test della Corea del Nord e altre notizie interessanti I ministri degli Esteri di Italia, Francia e Germania si sono recati a Tripoli per incontrare in una riunione collegiale il governo di transizione libico, recentemente insediatosi a Tripoli e guidato ...

Di Maio, Le Drian, Maas in Libia. Tutte le foto Torna alla home X1 / 4 Previous Next Di Maio, Le Drian, Maas in Libia. Tutte le foto 25/03/2021 “La nostra presenza a Tripoli testimonia l’unità di intenti dei Paesi europei più impegnati per la stabi ...

