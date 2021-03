Crash Bandicoot arriva su Android e iOS con On the Run (Di giovedì 25 marzo 2021) Crash Bandicoot è disponibile da su Android e iOS come free to play con On the Run. A seguire vi riportiamo la descrizione ufficiale con i link per scaricarlo. Crash Bandicoot On the Run disponibile su Mobile Unisciti a Crash Bandicoot e sua sorella Coco per salvare il multiverso Pensa in fretta per far correre, saltare e roteare Crash e Coco in corsie irte di ostacoli. Attraversa territori misteriosi sconfiggendo gli scagnozzi del Dr. Neo Cortex. Scorri per esplorare luoghi esotici e incontaminati. Personalizza Crash e Coco con skin stravaganti, costruisci un arsenale di armi meravigliose e corri per vincere ricompense. Preparati alla corsa della vita! Luoghi leggendari e boss famigeratiUna varietà di sfide di corsa ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 25 marzo 2021)è disponibile da sue iOS come free to play con On the Run. A seguire vi riportiamo la descrizione ufficiale con i link per scaricarlo.On the Run disponibile su Mobile Unisciti ae sua sorella Coco per salvare il multiverso Pensa in fretta per far correre, saltare e rotearee Coco in corsie irte di ostacoli. Attraversa territori misteriosi sconfiggendo gli scagnozzi del Dr. Neo Cortex. Scorri per esplorare luoghi esotici e incontaminati. Personalizzae Coco con skin stravaganti, costruisci un arsenale di armi meravigliose e corri per vincere ricompense. Preparati alla corsa della vita! Luoghi leggendari e boss famigeratiUna varietà di sfide di corsa ...

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL GIOCHI ?? Scegli il miglior VIDEOGAMES di tutti i tempi tra: ???… - InCantinadaEpo : NON PERDETEVELO! GRATUITO SU MOBILE! Da amante di Bandicoot non riesco a resistere e voi?!? La musica è quella ?? q… - enearodriguez : c’è il gioco di crash bandicoot su apple store e non lo sapevo - SimonPh14 : Virtual Photo per festeggiare l'arrivo del nuovo gioco di Crash Bandicoot finalmente su Android ___________________… - prazio : È uscito il gioco di Crash Bandicoot per cellulare, io ve l'ho detto. -