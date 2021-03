Covid | report Gimbe | grazie alle restrizioni iniziano a calare i contagi Aumentano gli ospedalizzati Vaccini | solo il 19% degli over 80 sono immunizzati | “Siamo tra i peggiori in Ue”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Sia vedere i primi risultati delleapplicate in tutta Italia, con un lieve calo deida coronavirus nel Paese. Ma adesso, nel caso in cui la curva dovesse continuare a scendere, il principale problema sarà quello di gestire le entrate dei pazienti nei repartiospedali italiani, dove il numero di posti letto occupati continua ad aumentare, soprattutto nelle terapie intensive. Troppo lente le vaccinazioni, conil 19%80 che è stato immunizzato. È questa la fotografia scattata dall’ultimodiffuso dalla Fondazionesul monitoraggio dal 17 al 23 marzo. Rispetto alla settimana precedente, gli esperti della Fondazione hanno contato oltre 7mila ...

... regione per regione e provincia per provincia Lo speciale: la parola alla scienza per spiegare- 19 Vaccinati in Italia: quanti sono? Ilin tempo reale Tutti i bollettini sulla ...... ha spiegato il. Condizioni nuove che chiameranno le compagnie aeree a rivedere le loro strategie a più livelli oltre quello delle restrizioni dei viaggi che si attende durerà per tutto il ...Balzo in avanti del numero di morti, a Seregno, causati dal coronavirus: l’Ats ha aggiornato le statistiche, sono passati da 99 a 123. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi, le persone che si ...ROMA - È online il 14esimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19 elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alla version ...