Covid, la previsione che spaventa: “Non sarà come l’estate 2020” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Covid continua a fare paura. Secondo Crisanti difficilmente avremo un’estate per così dire “tranquilla” come quella del 2020. Spiaggia (Getty Images)C’è ansia e grande scoramento nelle persone. L’inverno che ci stiamo mettendo alle spalle è stato in un certo senso peggiore di quello dell’anno scorso. Tra piccoli passi avanti ed enormi passi indietro l’Italia è stata rinchiusa in un lockdown perpetuo praticamente da novembre ad oggi, con poche eccezioni. In tanti sperano nel dopo-Pasqua per ricominciare a vedere la luce, ma i dati sembrano ancora allarmanti. In particolare spaventano le precarie condizioni economiche e psicologiche nelle quali versano tante persone che da troppo tempo non riescono a lavorare o ad avere contatti umani. LEGGI ANCHE >>> Covid, operatore ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilcontinua a fare paura. Secondo Crisanti difficilmente avremo un’estate per così dire “tranquilla”quella del. Spiaggia (Getty Images)C’è ansia e grande scoramento nelle persone. L’inverno che ci stiamo mettendo alle spalle è stato in un certo senso peggiore di quello dell’anno scorso. Tra piccoli passi avanti ed enormi passi indietro l’Italia è stata rinchiusa in un lockdown perpetuo praticamente da novembre ad oggi, con poche eccezioni. In tanti sperano nel dopo-Pasqua per ricominciare a vedere la luce, ma i dati sembrano ancora allarmanti. In particolareno le precarie condizioni economiche e psicologiche nelle quali versano tante persone che da troppo tempo non riescono a lavorare o ad avere contatti umani. LEGGI ANCHE >>>, operatore ...

Advertising

giampaoloroidi : Il reale andamento della curva pandemica in Italia - paoliblu : RT @ImperialistaIta: @queequeg1901 Di fronte alla previsione secondo cui il covid rimarrà per sempre, uno normale risponde dicendo: 'Beh, a… - chiaramondi : Il reale andamento della curva pandemica in Italia - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Lieve riduzione dei nuovi casi (150.033 invece di 157.677) e dei decessi (2.327 rispetto a 2.522), mentre è semp… - stop_fake_news_ : AGI - Lieve riduzione dei nuovi casi (150.033 invece di 157.677) e dei decessi (2.327 rispetto a 2.522), mentre è s… -