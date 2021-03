Covid e sport, esercizio fisico protegge da forme più gravi (Di giovedì 25 marzo 2021) Il corretto e costante esercizio fisico anche a casa, a tutte le età e soprattutto negli anziani, è uno scudo in più contro il Covid-19. Evitare la perdita di tessuto muscolare connessa con l’invecchiamento riduce il rischio di conseguenze gravi dell’eventuale infezione da coronavirus, perché una buona massa muscolare favorisce una corretta risposta immunitaria. Avere muscoli in salute accelera anche il processo di guarigione e recupero, contrastando i principali sintomi della sindrome post Covid-19 che, stando a una ricerca condotta da geriatri del Day Hospital post-Covid della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs – Università Cattolica Campus di Roma, comporta stanchezza o affanno nell’87% dei pazienti che ne sono colpiti e che lamentano malessere persistente ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Il corretto e costanteanche a casa, a tutte le età e soprattutto negli anziani, è uno scudo in più contro il-19. Evitare la perdita di tessuto muscolare connessa con l’invecchiamento riduce il rischio di conseguenzedell’eventuale infezione da coronavirus, perché una buona massa muscolare favorisce una corretta risposta immunitaria. Avere muscoli in salute accelera anche il processo di guarigione e recupero, contrastando i principali sintomi della sindrome post-19 che, stando a una ricerca condotta da geriatri del Day Hospital post-della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs – Università Cattolica Campus di Roma, comporta stanchezza o affanno nell’87% dei pazienti che ne sono colpiti e che lamentano malessere persistente ...

