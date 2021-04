Col numero di aprile - In regalo il fascicolo "CambioAuto: come scegliere e comprare la macchina" (Di giovedì 25 marzo 2021) Quattroruote di aprile propone, come allegato gratuito su tutta la tiratura, un fascicolo di 64 pagine dal titolo CambioAuto: come scegliere e comprare la macchina. Un vero vademecum, pensato per guidare il consumatore verso l'acquisto più giusto per le proprie esigenze, più che mai necessario in un momento in cui le Case propongono una pluralità di soluzioni tecniche mai vista in precedenza. Capire. Il fascicolo si articola in tre sezioni, denominate Capire, scegliere e comprare. Nella prima vengono passate in rassegna le differenti tipologie di powertrain oggi disponibili: accanto ai tradizionali motori benzina e diesel e alle alimentazioni Gpl e metano, infatti, oggi il ventaglio di opzioni ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 marzo 2021) Quattroruote dipropone,allegato gratuito su tutta la tiratura, undi 64 pagine dal titolola. Un vero vademecum, pensato per guidare il consumatore verso l'acquisto più giusto per le proprie esigenze, più che mai necessario in un momento in cui le Case propongono una pluralità di soluzioni tecniche mai vista in precedenza. Capire. Ilsi articola in tre sezioni, denominate Capire,. Nella prima vengono passate in rassegna le differenti tipologie di powertrain oggi disponibili: accanto ai tradizionali motori benzina e diesel e alle alimentazioni Gpl e metano, infatti, oggi il ventaglio di opzioni ...

Advertising

FBiasin : La nostra fortuna è che l'italiana col maggior numero di 'seguaci' (la #Ferragni) sia una persona intelligente. Qu… - michemorr : Questa settimana torno a Simenon e a Maigret col pazzo di Bergerac @adelphiedizioni per la microrecensione sul nume… - F1Carcarla : E oltre al casino come la mettiamo col numero di dosi da scongelare e/o disponibili? - mtvalda : RT @FBiasin: La nostra fortuna è che l'italiana col maggior numero di 'seguaci' (la #Ferragni) sia una persona intelligente. Qualcuno dirà… - LaurInter : Non abbiamo ancora finito di vaccinare gli over 80 e loro non possono NEANCHE REGISTRARSI per il vaccino. Oggi hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Col numero Parroco di Gaza: Una Pasqua 'viva e partecipata', oltre il Covid - 19 Noi siamo 133 in tutto, di cui 13 religiosi, quindi il numero è esiguo ma la fede e il senso di ... condannando al contempo senza mezzi termini il terrorismo in nome della religione, anche islamico col ...

Vaccini anti - Covid ai bambini: ecco come si sperimentano e perché funzionano ... dopo sei mesi il gruppo che nella prima fase ha ricevuto il vaccino viene trattato col placebo e ... Leggi anche Vaccino Covid in Italia: situazione e numero di vaccinati in tempo reale Vaccini Covid, ...

Spezia's Confidential è in edicola col numero di Pasqua Città della Spezia L’anno di Dante: i consigli letterari della Lazzerini In occasione delle iniziative promosse per l’anniversario, la biblioteca Lazzerini rende omaggio al Sommo Poeta dedicandoli un numero speciale della rassegna "Un mese da leggere" e un intero scaffale ...

Nasce un quaderno di viaggio In regalo a chi prenota visite Un quaderno di viaggio da colorare, su cui prendere appunti o disegnare: è il nuovo contenuto creativo realizzato da Ravenna Tourism e dedicato a chi visiterà il nostro territorio. Il quaderno riperco ...

Noi siamo 133 in tutto, di cui 13 religiosi, quindi ilè esiguo ma la fede e il senso di ... condannando al contempo senza mezzi termini il terrorismo in nome della religione, anche islamico...... dopo sei mesi il gruppo che nella prima fase ha ricevuto il vaccino viene trattatoplacebo e ... Leggi anche Vaccino Covid in Italia: situazione edi vaccinati in tempo reale Vaccini Covid, ...In occasione delle iniziative promosse per l’anniversario, la biblioteca Lazzerini rende omaggio al Sommo Poeta dedicandoli un numero speciale della rassegna "Un mese da leggere" e un intero scaffale ...Un quaderno di viaggio da colorare, su cui prendere appunti o disegnare: è il nuovo contenuto creativo realizzato da Ravenna Tourism e dedicato a chi visiterà il nostro territorio. Il quaderno riperco ...