Caos tamponi, la Lazio rischia: "non rispettati i protocolli", chiesta l'inibizione a Lotito e 6 punti di penalizzazione (Di giovedì 25 marzo 2021) La Lazio è concentrata sulla stagione in corso con l'obiettivo di raggiungere il miglior risultato possibile, ma dovrà fare i conti anche con situazioni extra-campo come il processo per il caso tamponi. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dal blitz in campionato contro l'Udinese che ha permesso ai biancocelesti di rimanere pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, il distacco dall'Atalanta che occupa il quarto posto è di 6 punti. La pausa per le Nazionali servirà per ricaricare le batterie in vista della ripresa del campionato contro lo Spezia. Lazio, le ultime sul caso tamponi Foto di Maurizio Brambatti / AnsaNel frattempo nella giornata di venerdì prenderà il via, davanti al Tribunale federale, il processo per la Lazio sul caso tamponi.

