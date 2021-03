Borsa di New York si conferma sui livelli della vigilia la (Di giovedì 25 marzo 2021) (TeleBorsa) – Wall Street prosegue la seduta sui livelli della vigilia, confermando una cerca prudenza, dopo che il recupero dei titoli tech recentemente più venduti ha bilanciato le perdite sul comparto oil. L’indice Dow Jones riporta una variazione pari a +0,15%, mentre si muove intorno alla parità l’S&P-500 a 3.890 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,54%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,11%). Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Tele) – Wall Street prosegue la seduta suindo una cerca prudenza, dopo che il recupero dei titoli tech recentemente più venduti ha bilanciato le perdite sul comparto oil. L’indice Dow Jones riporta una variazione pari a +0,15%, mentre si muove intorno alla parità l’S&P-500 a 3.890 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,54%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,11%).

Ultime Notizie dalla rete : Borsa New Borsa di New York si conferma sui livelli della vigilia la Wall Street prosegue la seduta sui livelli della vigilia , confermando una cerca prudenza, dopo che il recupero dei titoli tech recentemente più venduti ha bilanciato le perdite sul comparto oil. L'...

New York: Netflix scende verso 499,4 USD Si muove in profondo rosso la compagnia attiva nel settore dei video on demand , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,96% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di ...

Borsa di New York si conferma sui livelli della vigilia la Borsa Italiana Borsa di New York si conferma sui livelli della vigilia la Wall Street prosegue la seduta sui livelli della vigilia, confermando una cerca prudenza, dopo che il recupero dei titoli tech recentemente ...

Tensioni con la Cina: Adidas e Nike crollano in Borsa Si chiude con un calo del 5,88% la giornata di Adidas in Borsa. Il titolo si è assestato a 262,70 euro per azione, mentre la capitalizzazione di mercato è pari a 51,14 miliardi di euro. Il risultato d ...

