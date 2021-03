“Avidità e capitalismo” | così BoJo smaschera il flop Ue

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 25 marzo 2021) “La ragione per cui abbiamo il successo del vaccino è grazie al, grazie all’, amici miei”: Boris Johnson è stato duramente criticato nel Regno Unito per questa frase che avrebbe pronunciato di fronte al Comitato 1922, il congresso che riunisce i parlamentari del Partito Conservatore. Un’uscita che secondo quanto ha riferito alla Bbc il sottosegretario per il Galles, David InsideOver.