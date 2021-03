"Aprile il mese delle riaperture" Ancora restrizioni? No della Lega (Di giovedì 25 marzo 2021) "No". E' secca è chiarissima la risposta di Matteo Salvini alla domanda di Affaritaliani.it se la Lega sia d'accordo sull'ipotesi che per tutto il mese di Aprile non ci sia alcuna zona gialla in tutta Italia, stando a quanto affermano i tecnici e, pare, anche il ministero... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 25 marzo 2021) "No". E' secca è chiarissima la risposta di Matteo Salvini alla domanda di Affaritaliani.it se lasia d'accordo sull'ipotesi che per tutto ildinon ci sia alcuna zona gialla in tutta Italia, stando a quanto affermano i tecnici e, pare, anche il ministero... Segui su affaritaliani.it

Advertising

TgLa7 : La cancelliera tedesca Angela #Merkel intende #prolungare il #lockdown anche per il mese di #aprile. - Agenzia_Ansa : La cancelliera tedesca Angela Merkel intende prolungare il lockdown anche per il mese di aprile. E' quanto emerge d… - SardegnaRs : Horizon 2020 e LIFE: le consulenze del nostro #SportelloRicerca per il mese di aprile - marta_tozzii : Cosa sono per te in base al tuo mese di nascita?? gen= fratello/sorella feb= amico/a mar= nemico/a aprile= best… - Affaritaliani : Covid, Salvini: 'Aprile il mese delle riaperture. No a nuove restrizioni' -