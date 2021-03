Anp | Rusconi | riaprire scuole dopo Pasqua | ora interventi sicurezza

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Questa mattina abbiamo avuto un incontro con la Regione Lazio che ha chiesto ai sindacati della scuola un parere sull’eventuale ritorno in presenza, considerando che da lunedi’ la Regione potrebbe passare in zona arancione. La tendenza generale emersa dall’incontro e’ che a questo punto non vale la penaprima di. Ma sara’ la Regione a decidere”. Mario, presidente dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici della scuola (Anp) del Lazio, commenta all’agenzia di stampa Dire la prospettiva di una riapertura degli istituti a partire da lunedi’ 29 marzo. “Il nostro suggerimento e’ stato quello ditutte ledi ogni ordine e grado, invitando le amministrazioni ad approfittare dei giorni di chiusura per fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Anp Rusconi

Spera in 'una riapertura vera, non a singhiozzo' anche l'con il presidente dell'associazione in Lazio, Mario, che, a nome dei presidi, ha assicurato: 'I dirigenti sono pronti a far ...Mario, presidente dell'Associazione nazionale presidi () del Lazio fa il punto della situazione a poche ore dall'intervento del presidente del consiglio Mario Draghi, che in Senato ha ...Il pensiero dominante di Mario Draghi, assicura chi ci ha parlato negli ultimi giorni, è la scuola. Il presidente del Consiglio vuole riaprire gli istituti scolastici al più presto, virus permettendo.“Noi speriamo che ci sia una riapertura vera, non a singhiozzo. I dirigenti sono pronti a far tornare gli studenti in aula dopo Pasqua applicando le misure di sicurezza richiest ...