Alberto Matano, l’emozione in diretta tv: “Mi sembra un miraggio” (Di giovedì 25 marzo 2021) Alberto Matano, durante La vita in diretta, si emoziona per una notizia sorprendente: “a me sembra proprio non un miraggio, di più”. Dopo tutto il tempo passato in casa, sono tanti gli italiani che non vedono l’ora di tornare a viaggiare. Molti ricordano la scorsa estate con la speranza che da giugno in poi, anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 marzo 2021), durante La vita in, si emoziona per una notizia sorprendente: “a meproprio non un, di più”. Dopo tutto il tempo passato in casa, sono tanti gli italiani che non vedono l’ora di tornare a viaggiare. Molti ricordano la scorsa estate con la speranza che da giugno in poi, anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

sherrybua : poche persone al mondo mi terrorizzano come alberto matano quell'uomo mi fa letteralmente accapponare la pelle non chiedetemi perche - RossellaAllegra : Alberto Matano fa Km in trasmissione. Avrà mica impostato il contapassi? #Rai1 #LaVitaInDiretta - leo_bollettini : RT @marioadinolfi: C’è chi mi vorrebbe agitato per il “bacio omo” nella fiction su Leonardo, ma so bene ormai che se non paghi la tassa all… - PasqualeMarro : #MaraVenier indiscrezione bomba su #AlbertoMatano - summo_t : RT @marioadinolfi: C’è chi mi vorrebbe agitato per il “bacio omo” nella fiction su Leonardo, ma so bene ormai che se non paghi la tassa all… -