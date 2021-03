Zara Phillips e Mike Tindall di nuovo genitori | è nato Lucas Philip

(Di mercoledì 24 marzo 2021) C’è un nuovo royal baby in casa Windsor: Zara Phillips, figlia della principessa Anna e prima nipote della regina Elisabetta, è diventata mamma per la terza volta. Lei e il marito Mike Tindall hanno dato il benvenuto a un maschietto, venito al mondo lo scorso 21 marzo. «Zara e Mike Tindall sono felici di annunciare la nascita del loro terzo figlio, Lucas Philip Tindall», ha reso noto un portavoce della coppia nella prima mattinata di mercoledì 24 marzo.

