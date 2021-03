Wired Future Lab, il primo appuntamento in digitale è dedicato al tema Next Generation Business (Di mercoledì 24 marzo 2021) Condé Nast Italia lancia Wired Future Lab: un nuovo format di experience digitale gratuito e aperto a tutti. Il primo appuntamento è in collaborazione con ESCP Business School a tema Next Generation Business ed è in programma il 30 marzo dalle 17 alle 19 in streaming su https://Futurelab-escp.Wired.it/, oltre che sui canali social di Wired. Talento, crescita personale e professionale. In una parola: leadership. Dalla formazione alla brand reputation, dai nuovi stili di vita alla diversità e inclusione in azienda, attraverso la voce di imprenditori e leader globali, si racconteranno gli scenari economici, le prospettive di sviluppo, innovazione e internazionalizzazione, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Condé Nast Italia lanciaLab: un nuovo format di experiencegratuito e aperto a tutti. Ilè in collaborazione con ESCPSchool aed è in programma il 30 marzo dalle 17 alle 19 in streaming su https://lab-escp..it/, oltre che sui canali social di. Talento, crescita personale e professionale. In una parola: leadership. Dalla formazione alla brand reputation, dai nuovi stili di vita alla diversità e inclusione in azienda, attraverso la voce di imprenditori e leader globali, si racconteranno gli scenari economici, le prospettive di sviluppo, innovazione e internazionalizzazione, ...

Advertising

FFFBot1 : RT @DalilaAdrower: Si torna a lottare per la causa più importante???? 'h.18.30 mobilitazione online x la pubblicazione di contenuti relativi… - FFFBot1 : RT @DalilaAdrower: Si torna a lottare per la causa più importante???? 'h.18.30 mobilitazione online x la pubblicazione di contenuti relativi… - FFFBot1 : RT @DalilaAdrower: Si torna a lottare per la causa più importante???? 'h.18.30 mobilitazione online x la pubblicazione di contenuti relativi… - melrit3 : RT @AIDPlive: Architetto e ingegnere, insegna #MIT Boston, fondatore @crassociati è tra i protagonisti del dibattito sull’influenza delle n… - danielatronconi : RT @AIDPlive: Architetto e ingegnere, insegna #MIT Boston, fondatore @crassociati è tra i protagonisti del dibattito sull’influenza delle n… -