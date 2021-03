Venezia compie 1.600 anni, il programma delle celebrazioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Venezia compie 1.600 anni. Le celebrazioni cominceranno da giovedì 25 marzo. Venezia – Venezia compie 1.600 anni. Un anniversario storico per una delle città italiane più amate e visitate. Il comune lagunare sperava per questo compleanno speciale di accogliere migliaia di turisti, ma l’emergenza coronavirus ha costretto alle autorità locali a rivedere i programmi. Le celebrazioni inizieranno proprio il 25 marzo 2021, ma continueranno anche nel 2022 per consentire alle persone di visitare la città ed ammirare le sue bellezze. Un momento sicuramente importante che potrebbe coincidere con il rilancio dell’economia. Compleanno Venezia, il programma Il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021)1.600. Lecominceranno da giovedì 25 marzo.1.600. Unversario storico per unacittà italiane più amate e visitate. Il comune lagunare sperava per questo compleanno speciale di accogliere migliaia di turisti, ma l’emergenza coronavirus ha costretto alle autorità locali a rivedere i programmi. Leinizieranno proprio il 25 marzo 2021, ma continueranno anche nel 2022 per consentire alle persone di visitare la città ed ammirare le sue bellezze. Un momento sicuramente importante che potrebbe coincidere con il rilancio dell’economia. Compleanno, ilIl ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cominceranno giovedì prossimo le celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione della città di Venezia #ANSA… - news_mondo_h24 : Venezia compie 1.600 anni, il programma delle celebrazioni - IOdonna : Il 25 marzo Venezia compie 1600 anni, di bellezza senza uguali. E sarà grande festa, anche col lockdown - Federico9231 : RT @ladoria1: ?? Venezia compie 1.600 anni,in settimana via alle celebrazioni - Veneto - - DavideGiraldo : Domani Venezia compie 1600 anni e io non potrò esserci ?? -