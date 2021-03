Vaccini Covid, tregua tra Londra e Bruxelles per export. “Impegno a creare soluzione win-win sulle forniture” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo settimane di tensioni (e minacce) la guerra dei Vaccini tra Londra e Bruxelles potrebbe avviarsi a conclusione. L’Unione europea – sottoposta quotidianamente a trattative con le case farmaceutiche per il taglio di dosi – il Regno Unito – che si sta dimostrando tra i paesi più performanti nella campagna vaccinale – hanno raggiunto un’intesa nei negoziati svoltisi a Bruxelles sull’Impegno a creare le condizioni per “una soluzione vantaggiosa per tutti (win-win)” sulle forniture dei Vaccini anti Covid in modo da “espanderne la distribuzione a tutti i nostri cittadini”. La notizia arriva in una nota congiunta della commissione e del premier Uk, Boris Johnson, diffusa a Londra. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo settimane di tensioni (e minacce) la guerra deitrapotrebbe avviarsi a conclusione. L’Unione europea – sottoposta quotidianamente a trattative con le case farmaceutiche per il taglio di dosi – il Regno Unito – che si sta dimostrando tra i paesi più performanti nella campagna vaccinale – hanno raggiunto un’intesa nei negoziati svoltisi asull’le condizioni per “unavantaggiosa per tutti (win-win)”deiantiin modo da “espanderne la distribuzione a tutti i nostri cittadini”. La notizia arriva in una nota congiunta della commissione e del premier Uk, Boris Johnson, diffusa a. ...

Advertising

repubblica : Il prete di Cesena: 'Donne ingravidate per dare i feti vivi ai vaccini contro il Covid' - fattoquotidiano : VACCINI IN LOMBARDIA Convocati gli anziani al Palasport ma è chiuso [LEGGI] - DSantanche : Quando parlano con leggerezza di “2-3 mesi di ritardo nei #vaccini” non pensano ai 400 morti al giorno per #covid??… - LIMPERTINENTE3 : RT @sandra05605001: Nel 2021: Pfizer prevede 15 miliardi di ricavi aggiuntivi. Moderna 12 miliardi e così via per le altre case farmaceut… - infoitinterno : Vaccini Covid, venerdì il commissario Figliuolo e Curcio (ProCiv) in Calabria -