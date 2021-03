Uomini e Donne: Salvatore di Carlo positivo al Covid, ex tronista preoccupata (Di mercoledì 24 marzo 2021) Uomini e Donne: l’ex tronista Teresa Cilia annuncia su Ig che suo marito, Salvatore di Carlo ha il Covid. L’influencer ammette di essere preoccupata per la salute del marito Nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia ha fatto preoccupare i fan. L’influencer ha annunciato sul suo profilo Instagram una notizia sconvolgente, suo marito, l’ex corteggiatore Salvatore Di Carlo ha il Covid. La coppia è molto amata dagli appassionati del programma di Maria De Filippi, soprattutto grazie al loro percorso, indimenticabile, che ha fatto emozionare tutti i telespettatori. L’ex tronista è sparita dai social per qualche ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 24 marzo 2021): l’exTeresa Cilia annuncia su Ig che suo marito,diha il. L’influencer ammette di essereper la salute del marito Nelle ultime ore l’exdi, Teresa Cilia ha fatto preoccupare i fan. L’influencer ha annunciato sul suo profilo Instagram una notizia sconvolgente, suo marito, l’ex corteggiatoreDiha il. La coppia è molto amata dagli appassionati del programma di Maria De Filippi, soprattutto grazie al loro percorso, indimenticabile, che ha fatto emozionare tutti i telespettatori. L’exè sparita dai social per qualche ...

