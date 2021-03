Treviso, la ragazza colpita con 20 pugnalate sulla schiena rischia di morire (Di mercoledì 24 marzo 2021) A Treviso una giovane che si stava allenando correndo per la città è stata vittima di un’aggressione. Il responsabile è un ragazzo di appena 15 anni che si dice pentito. E’ ricoverata in condizioni gravi condizioni con un polmone danneggiato Marta Novello, 26enne vittima di una brutale aggressione a Treviso. Autore, un 15enne che l’ha L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Auna giovane che si stava allenando correndo per la città è stata vittima di un’aggressione. Il responsabile è un ragazzo di appena 15 anni che si dice pentito. E’ ricoverata in condizioni gravi condizioni con un polmone danneggiato Marta Novello, 26enne vittima di una brutale aggressione a. Autore, un 15enne che l’ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

starfighter_68 : RT @benq_antonio: #Treviso, ragazza di 26 anni accoltellata circa 20 volte mentre fa jogging, da una seconda generazione di Nord Africano d… - BrunoCaputo7 : RT @benq_antonio: #Treviso, ragazza di 26 anni accoltellata circa 20 volte mentre fa jogging, da una seconda generazione di Nord Africano d… - sferriam : RT @benq_antonio: #Treviso, ragazza di 26 anni accoltellata circa 20 volte mentre fa jogging, da una seconda generazione di Nord Africano d… - mILAKing69 : @lauraboldrini Non saranno mai Italiani dopo su che cosa è successo alla ragazza di Treviso. Almeno per me. #iussoli fa cagare punto. - Z3r0Rules : RT @benq_antonio: #Treviso, ragazza di 26 anni accoltellata circa 20 volte mentre fa jogging, da una seconda generazione di Nord Africano d… -