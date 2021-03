Roma. ‘Ti ammazzo, dammi la tua pensione di invalidità’: 43enne aggredisce e minaccia la madre (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha minacciato la madre con un coltello alla gola, poi si è dato alla fuga poco prima dell’arrivo dei poliziotti. La donna che, fortunatamente era riuscita a fuggire e a chiedere aiuto al vicino, ha raccontato di aver subito vari episodi in passato. Nel 2013, infatti, era stata costretta a recarsi in ospedale, un’aggressione che era culminata con l’arresto del figlio per maltrattamenti in famiglia. Ma dopo un anno e mezzo l’uomo violento era stato scarcerato e aveva continuato, come se nulla fosse mai successo, con il suo comportamento. Anche il vicino di casa, che ha allertato il 112 NUE, ha riportato una situazione familiare molto complessa e ha riferito di aver sentito più volte il figlio minacciare di morte la madre, con il solo scopo di ottenere tutta la sua pensione di invalidità. L’arresto Gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Hato lacon un coltello alla gola, poi si è dato alla fuga poco prima dell’arrivo dei poliziotti. La donna che, fortunatamente era riuscita a fuggire e a chiedere aiuto al vicino, ha raccontato di aver subito vari episodi in passato. Nel 2013, infatti, era stata costretta a recarsi in ospedale, un’aggressione che era culminata con l’arresto del figlio per maltrattamenti in famiglia. Ma dopo un anno e mezzo l’uomo violento era stato scarcerato e aveva continuato, come se nulla fosse mai successo, con il suo comportamento. Anche il vicino di casa, che ha allertato il 112 NUE, ha riportato una situazione familiare molto complessa e ha riferito di aver sentito più volte il figliore di morte la, con il solo scopo di ottenere tutta la suadi invalidità. L’arresto Gli ...

