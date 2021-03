Roma, la campagna elettorale più lunga e più pazza del mondo continua (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cittadine e cittadini di Roma, ecco le montagne russe! Nella campagna elettorale più pazza e più lunga del mondo – di fatto è iniziata la scorsa estate e finirà non prima del prossimo autunno – può capitare di tutto, anche che la sindaca in carica e già ricandidata per il bis si trovi improvvisamente a rischiare il posto per via di una possibile, ma non ancora certa, mozione di sfiducia. Che, nel caso, verrebbe presentata da due forze politiche, il Partito democratico e Fratelli d’Italia, che sono un po’ come il diavolo e l’acqua santa – ognuno scelga quale possa essere l’uno e quale l’altro -, divise su tutto, tutto davvero, tranne che sul giudizio politico da dare all’esperienza di Virginia Raggi. Ma andiamo con ordine. Ieri la maggioranza cinquestelle ha perso il suo quinto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cittadine e cittadini di, ecco le montagne russe! Nellapiùe piùdel– di fatto è iniziata la scorsa estate e finirà non prima del prossimo autunno – può capitare di tutto, anche che la sindaca in carica e già ricandidata per il bis si trovi improvvisamente a rischiare il posto per via di una possibile, ma non ancora certa, mozione di sfiducia. Che, nel caso, verrebbe presentata da due forze politiche, il Partito democratico e Fratelli d’Italia, che sono un po’ come il diavolo e l’acqua santa – ognuno scelga quale possa essere l’uno e quale l’altro -, divise su tutto, tutto davvero, tranne che sul giudizio politico da dare all’esperienza di Virginia Raggi. Ma andiamo con ordine. Ieri la maggioranza cinquestelle ha perso il suo quinto ...

