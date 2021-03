PS5 vs Xbox Series X/S: Marvel's Avengers analizzato nel verdetto di Digital Foundry (Di mercoledì 24 marzo 2021) Marvel's Avengers è disponibile su Xbox Series X/S e PlayStation 5 e Digital Foundry in un nuovo video analizza le due versioni delle console: a quanto pare il gioco sembra funzionare leggermente meglio su Xbox Series X rispetto a PS5. Nel video di analisi, la comparazione tecnica è abbastanza simile per PS5 e Xbox Series X. Detto questo, alla fine è la modalità performance che separa le due console, poiché PS5 utilizza il checkerboard rendering per la grafica 4K mentre Xbox Series X supporta una risoluzione 4K nativa. Quando si tratta del frame rate della modalità performance di Marvel's Avengers, che porta il frame rate fino a 60FPS, è una storia ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021)'sè disponibile suX/S e PlayStation 5 ein un nuovo video analizza le due versioni delle console: a quanto pare il gioco sembra funzionare leggermente meglio suX rispetto a PS5. Nel video di analisi, la comparazione tecnica è abbastanza simile per PS5 eX. Detto questo, alla fine è la modalità performance che separa le due console, poiché PS5 utilizza il checkerboard rendering per la grafica 4K mentreX supporta una risoluzione 4K nativa. Quando si tratta del frame rate della modalità performance di's, che porta il frame rate fino a 60FPS, è una storia ...

