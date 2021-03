Pfizer, un nuovo farmaco antivirale contro il Covid: al via i test preliminari di fase 1 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nello sforzo mondiale di identificare un farmaco efficace contro il , si fa avanti Pfizer, che annuncia progressi nella messa a punto di un nuovo antivirale. Il prodotto verrà ora testato negli Stati ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nello sforzo mondiale di identificare unefficaceil , si fa avanti, che annuncia progressi nella messa a punto di un. Il prodotto verrà oraato negli Stati ...

Advertising

ispionline : Il successo del nuovo piano vaccinale italiano dipenderà dalla capacità di Pfizer e AstraZeneca di consegnare le do… - RettaroliS : RT @La_manina__: +++QUIZ:INDOVINA LA REGIONE+++ Aveva già ricevuto le due dosi di Pfizer. La Regione lo convoca di nuovo via mail per somm… - RiccardoDePalo : #Pfizer, un nuovo farmaco antivirale contro il Covid: al via i test preliminari di fase 1 - Matti8Mattina : RT @La_manina__: +++QUIZ:INDOVINA LA REGIONE+++ Aveva già ricevuto le due dosi di Pfizer. La Regione lo convoca di nuovo via mail per somm… - Mariate48641882 : RT @La_manina__: +++QUIZ:INDOVINA LA REGIONE+++ Aveva già ricevuto le due dosi di Pfizer. La Regione lo convoca di nuovo via mail per somm… -