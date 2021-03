Perché all'Inps i conti non tornano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Con l'erogazione della cassa Covid l'Istituto di previdenza ha peggiorato i suoi bilanci. Ora ha bisogno dell'ennesima iniezione di liquidità. Ma anche di una profonda riorganizzazione per eliminare i tantissimi sprechi interni. Che l'Inps di Pasquale Tridico non stia attraversando un periodo brillante è un fatto già noto. Tra errori grossolani, come il crash del sito sul primo bonus Covid, e i ritardi nei pagamenti della cassa integrazione, l'elenco è lungo. Ma ora c'è un problema ulteriore: i conti. Gli stessi organismi di controllo invitano a valutare la tenuta complessiva. L'allarme è stato lanciato. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ), presieduto da Guglielmo Loy, ha sottolineato «la necessità, con forza, dell'intervento dei ministeri vigilanti affinché gli oneri conseguenti alla riduzione delle attività lavorative per motivazione Covid-19 ... Leggi su panorama (Di mercoledì 24 marzo 2021) Con l'erogazione della cassa Covid l'Istituto di previdenza ha peggiorato i suoi bilanci. Ora ha bisogno dell'ennesima iniezione di liquidità. Ma anche di una profonda riorganizzazione per eliminare i tantissimi sprechi interni. Che l'di Pasquale Tridico non stia attraversando un periodo brillante è un fatto già noto. Tra errori grossolani, come il crash del sito sul primo bonus Covid, e i ritardi nei pagamenti della cassa integrazione, l'elenco è lungo. Ma ora c'è un problema ulteriore: i. Gli stessi organismi di controllo invitano a valutare la tenuta complessiva. L'allarme è stato lanciato. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ), presieduto da Guglielmo Loy, ha sottolineato «la necessità, con forza, dell'intervento dei ministeri vigilanti affinché gli oneri conseguenti alla riduzione delle attività lavorative per motivazione Covid-19 ...

