Parigi - Roubaix, rinvio quasi certo: si spera di recuperarla in ottobre (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nubi sempre più scure sulla Parigi - Roubaix. Non c'è ancora l'ufficialità ma molto probabilmente l'Inferno del Nord, la classica per eccellenza, a meno di sorprese non si correrà domenica 11 aprile. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nubi sempre più scure sulla. Non c'è ancora l'ufficialità ma molto probabilmente l'Inferno del Nord, la classica per eccellenza, a meno di sorprese non si correrà domenica 11 aprile. ...

Gazzetta_it : #Ciclismo: #Parigi-Roubaix, rinvio quasi certo: si spera di recuperarla in ottobre - rino37858845 : #eurosportciclismo e' giunta notizia del rinvio della Parigi Roubaix 2021 vi risulta? - marianninapelle : #eurosportciclismo Tristezza per la Parigi-Roubaix 2021: si ricupererà? - LaStampa : Ciclismo: Parigi-Roubaix ostaggio del Covid. “Corsa rinviata a ottobre” - SpazioCiclismo : Parigi-Roubaix 2021, corsa rinviata: si corre in autunno? -