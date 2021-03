Ogni Mattina | gli ascolti sotto l’1% portano a “dimezzare” la durata del programma E dal 2 aprile “chiude” il Tg8

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Glisono importanti anche per le reti non generaliste. Tv8 è costretta a intervenire nella fascia mattutina dove l’esperimento, iniziato a giugno 2020, non ha mai funzionato: sempredi share, risultati inferiori ai film in replica, nonostante un cast fisso e ospiti talvolta di peso. Dati auditel che avevano già convinto la rete in chiaro di Sky a una rivoluzione lo scorso gennaio con l’uscita di Alessio Viola, la riconferma di Adriana Volpe, new entry nel cast fisso e nella squadra autoriale. Nulla è cambiato e, prima di una scontata chiusura definitiva il prossimo giugno, si procede con il dimezzamento della: dopo Pasqua il contenitore andrà in onda per solo due ore, a fronte delle quattro attuali, con partenza fissata sempre alle 9.45. La ...