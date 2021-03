Occhio ai vostri cibi | cosa cambia dal 26 marzo

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Gabriele Laganà Con l’abrogazione dell'articolo della legge 26del 1962.la disciplina penale della produzione e della vendita die bevande. Ora scatterà una multa fino a 3mila euro Fino ad oggi chi vendealterati, in cattivo stato di conservazione o, ancora, farciti con additivi chimici non autorizzati e pesticidi tossici per l’uomo è punito con una denuncia, l'arresto ed una ammenda fino a 60mila euro. Inevitabile, perché con la salute non si scherza. Eppure tra un paio di giorni, a meno che il governo trovi una soluzione in tempi rapidi, le pesanti sanzioni spariranno. Dal 26, infatti,la disciplina penale della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. La legge del 1962 che tutelava gli alimenti e, di ...

Advertising

vcrxxy1234 : @martamacbeal @meb Lei guarda la pagliuzza nell occhio del vicino e non vede il palo che avete negli occhi vostri… - SonSempreIoEh : altro esempio: se aveste lavorato presso una compagnia telefonica sapreste che anche lavoratori di basso rango poss… - Bianca34874951 : RT @gianlucarossitv: 21.3.2021 Già mi pare di sentirlo dopo che il suo #Napoli si è autorevolmente rilanciato nella corsa #Champions. Quest… - SARRIfumettista : RT @gianlucarossitv: 21.3.2021 Già mi pare di sentirlo dopo che il suo #Napoli si è autorevolmente rilanciato nella corsa #Champions. Quest… - gianlucarossitv : 21.3.2021 Già mi pare di sentirlo dopo che il suo #Napoli si è autorevolmente rilanciato nella corsa #Champions. Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhio vostri

Everyeye Videogiochi

...offriremo giorno per giorno quelle che sono le principali (e migliori) offerte da tenere d'...anche dei comodi link relativi agli articoli di categoria a cui potrete far riferimento per i...... TOFALO E MORRA RAGIONEVOLI CONSIGLI RICHIESTE BANCARIEALLE MORATORIE PIOGGIA DI DOLLARONI ...dei servizi di consegna che ogni giorno lavorano per assicurare che possiate ricevere i...Fino ad oggi chi vende cibi alterati, in cattivo stato di conservazione o, ancora, farciti con additivi chimici non autorizzati e pesticidi tossici per l'uomo è punito con una denuncia, l'arresto ed u ...Su WhatsApp sta circolando un messaggio avente come oggetto un concorso della Coop. Tutto quello che dovete sapere se lo avete ricevuto.