Nedved conferma tutti (per ora): «Pirlo e Ronaldo restano al cento per cento» (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’avevamo lasciato a calciare cartelloni pubblicitari. Ora Pavel Nedv?d, dopo aver digerito la sconfitta contro il Benevento dice a DAZN che il progetto Juve va avanti così com’è. “Al 100%”. Tipo “stai sereno Andrea”. “Pirlo è e sarà l’allenatore della Juventus, al 100% – dice il vicepresidente della Juventus – Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Siamo molto tranquilli, sulla via che volevamo e manteniamo questa strada. Ha tutto per diventare un grandissimo allenatore”. E con il tecnico Nedved conferma anche Ronaldo. “Ronaldo per me non si tocca, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà. Quello che succederà dopo si vedrà. Cristiano ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’avevamo lasciato a calciare cartelloni pubblicitari. Ora Pavel Nedv?d, dopo aver digerito la sconfitta contro il Benevento dice a DAZN che il progetto Juve va avanti così com’è. “Al 100%”. Tipo “stai sereno Andrea”. “è e sarà l’allenatore della Juventus, al 100% – dice il vicepresidente della Juventus – Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Siamo molto tranquilli, sulla via che volevamo e manteniamo questa strada. Ha tutto per diventare un grandissimo allenatore”. E con il tecnicoanche. “per me non si tocca, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà. Quello che succederà dopo si vedrà. Cristiano ...

