Nascence - Anna' s Song | l' ambiziosa avventura horror per PC e console si mostra in un video gameplay

Advertising

infoitscienza : Nascence: Anna's Songs, primo video di gameplay per PS5, PC e Xbox Series X|S -

Ultime Notizie dalla rete : Nascence Anna

Everyeye Videogiochi

0 Alessandro Monopoli collabora allo sviluppo di's Songs NEWS. Scritto da Fabrizia Malgieri 9 Febbraio 2021 alle 18:37 Non sarà solo in veste di compositore della colonna sonora. 0 ...... ex - Codemasters, ex - Supermassive, attualmente impegnato come Lead Engine Programmer in Creative Assembly - collaborerà in veste di esterno, allo sviluppo di's Songs . Monopoli è ...Nascence: Anna's Songs è in sviluppo per PC e console di nuova generazione Dreampainters Software e Treehouse hanno pubblicato un nuovo video di gameplay della loro avventura survival horror Nascence: ...Dreampainters mostra il primo video gameplay di Nascence: Anna's Song, l'horror svelato a inizio 2020 e in arrivo quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X/S ...