Montipò: “Nessuno credeva che potessimo battere la Juve. Salvezza? Ce la faremo” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il portiere del Benevento, Lorenzo Montipò, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “La vittoria contro la Juventus è stata incredibile e inaspettata. Nessuno credeva in questi tre punti, già farne uno sarebbe stato un successo. Ho scambiato la maglia con il mio idolo di sempre, Buffon. È l’idolo della mia generazione e gli ho raccontato di quando ha giocato a Novara regalando un paio di pantaloncini a un raccattapalle, ero io.La Salvezza? Certo, ci salveremo”. Foto: Instagram personale Montipò L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il portiere del Benevento, Lorenzo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “La vittoria contro lantus è stata incredibile e inaspettata.in questi tre punti, già farne uno sarebbe stato un successo. Ho scambiato la maglia con il mio idolo di sempre, Buffon. È l’idolo della mia generazione e gli ho raccontato di quando ha giocato a Novara regalando un paio di pantaloncini a un raccattapalle, ero io.La? Certo, ci salveremo”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

