Meloni: “Il Nutriscore è una follia contro il Made in Italy. Bloccarlo sia una priorità di tutti i partiti” (video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Pubblichiamo l’intervento integrale Giorgia Meloni alla videoconferenza “Farm to fork e Made in Italy. Difendiamo l’agroalimentare italiano” organizzata dalla delegazione di FdI al Parlamento europeo. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il commissario Ue all’Agricoltura Wojciechowski e i principali rappresentanti delle categorie del mondo agricolo. Buonasera a tutti, grazie alla delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo guidata da Carlo Fidanza, che ha voluto aprire questo ciclo di conferenze intitolato “Difendiamo ciò che amiamo”, proprio con un primo appuntamento dedicato non casualmente all’agroalimentare italiano. Grazie al Commissario Wojchiekowski che rappresenta la Polonia e la famiglia dei Conservatori europei che ho l’onore di guidare nella Commissione Europea. Ma grazie ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Pubblichiamo l’intervento integrale Giorgiaallaconferenza “Farm to fork ein. Difendiamo l’agroalimentare italiano” organizzata dalla delegazione di FdI al Parlamento europeo. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il commissario Ue all’Agricoltura Wojciechowski e i principali rappresentanti delle categorie del mondo agricolo. Buonasera a, grazie alla delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo guidata da Carlo Fidanza, che ha voluto aprire questo ciclo di conferenze intitolato “Difendiamo ciò che amiamo”, proprio con un primo appuntamento dedicato non casualmente all’agroalimentare italiano. Grazie al Commissario Wojchiekowski che rappresenta la Polonia e la famiglia dei Conservatori europei che ho l’onore di guidare nella Commissione Europea. Ma grazie ...

