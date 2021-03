L'intervento del Premier dall'aula del Senato (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mario Draghi lancia un messaggio di fiducia agli italiani dall'aula del Senato e annuncia l'obiettivo di arrivare a 500 mila vaccini al giorno. Draghi in Senato: “Accelerazione sui vaccini, obiettivo 500.000 al giorno” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mario Draghi lancia un messaggio di fiducia agli italianidele annuncia l'obiettivo di arrivare a 500 mila vaccini al giorno. Draghi in: “Accelerazione sui vaccini, obiettivo 500.000 al giorno” su Notizie.it.

