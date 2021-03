Leonardo, Equita taglia target price dopo rinvio quotazione DRS (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove ancora al ribasso il titolo Leonardo con un -6,5% confermandosi la peggiore blue chips del FTSE MIB. A pesare, fin dall’avvio delle contrattazioni in Borsa, è l’annuncio del rinvio dell’IPO della controllata DRS per “avverse condizioni di mercato”. A fare da ulteriore assist alle vendite contribuisce la decisione degli analisti di Equita di tagliare il prezzo obiettivo a 8,80 euro dai 9,40 indicati in precedenza. L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa della Holding italiana nei settori dell’aeronautica, che fa peggio del mercato di riferimento. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Leonardo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove ancora al ribasso il titolocon un -6,5% confermandosi la peggiore blue chips del FTSE MIB. A pesare, fin dall’avvio delle contrattazioni in Borsa, è l’annuncio deldell’IPO della controllata DRS per “avverse condizioni di mercato”. A fare da ulteriore assist alle vendite contribuisce la decisione degli analisti didire il prezzo obiettivo a 8,80 euro dai 9,40 indicati in precedenza. L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa della Holding italiana nei settori dell’aeronautica, che fa peggio del mercato di riferimento. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle ...

Advertising

MilanoFinanza : Leonardo rinvia l'ipo di Drs e cade in borsa. Equita taglia il target price - Osserv_Impresa : Leonardo soffre, Equita abbassa target price dopo rinvio Ipo Drs: Per gli analisti la notizia è negativa e non perm… - infoiteconomia : Leonardo soffre, Equita abbassa target price dopo rinvio Ipo Drs -