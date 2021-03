Advertising

sportli26181512 : Lazio, strategie di mercato: priorità alla difesa, occhio alle scadenze: Da sciogliere c’è il nodo allenatore, con… - iuiu87 : @AvantiLazioMCM @g_colantuono @Marcottocinque Ma infatti non ho fatto paragoni. I paragoni valgono in contesti ugua… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio strategie

Corriere dello Sport.it

I piani dellaper il mercato Difesa da rifondare, quella è la priorità. Ma attenzione anche ai contratti in scadenza. Capitolo senatori: Radu, Parolo e Lulic non hanno ancora rinnovato, ...CALCIOMERCATO- La vittoria della Dacia Arena contro l'Udinese ha rinvigorito le ambizioni Champions della. E con esse anche leper rendere più competitiva, in ottica europea, la formazione di Simone Inzaghi . La mancanza di alternative di qualità è stata una delle cause della prematura ...ROMA - Un futuro tutto da scrivere quello di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Per ora la storia d’amore tra l’allenatore e il club ha una data di scadenza: giugno. Il rinnovo è fermo, rimane ...“Nel Lazio siamo da una settimana in zona rossa e Ladispoli è attualmente maglia nera Covid nella nostra Asl, ritrovandosi ad oggi con 367 casi di positività accertata e un numero imprecisato di perso ...