La forza dell’alleanza secondo Blinken

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Con la Cina, gli Stati Uniti non costringeranno i nostri alleati a scegliere noi o loro. Non c’è dubbio che il comportamento coercitivo di Pechino minacci la nostra sicurezza e prosperità collettiva e che stia lavorando attivamente per minare le regole del sistema internazionale e i valori che noi e i nostri alleati condividiamo “, ha detto il segretario di Stato, Antony, durante un discorso presso la sede della Nato a Bruxelles a conclusione dell’incontro con i ministri degli Esteri dei Paesi membriAtlantica. “Ma questo non significa che i Paesi non possano lavorare con la Cina dove possibile, ad esempio su sfide come il cambiamento climatico e la sicurezza sanitaria”, ha detto il capo della diplomazia americana in un intervento focalizzato sugli alleati, sulle relazioni con quegli stati che l’America vede come partner nella ...