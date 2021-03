“Grazie per il pronto intervento”. Ignazio Moser col volto pieno di sangue: l’incidente sotto gli occhi di Cecilia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le ultime ore sono state particolarmente delicate per Ignazio Moser. Il 28enne ha avuto un incidente al torneo di padel a Catania. Così come ha ammesso proprio lui stesso, compagno Cecilia Rodriguez, su Instagram. Cos’è accaduto? Ancora non si è potuto apprendere quale sia stata la dinamica dell’accaduto. Ignazio Moser, con alta probabilità si sarà fatto male nel corso di una partita di questo torneo di padel a cui ha voluto prendere parte. Il compagno di Cecilia Rodriguez si è limitato a pubblicare solo alcune fotografie nelle sue storie su Instagram. gli scatti lo mostrano col viso tutto insanguinato. (Continua dopo le foto) Incidente per Ignazio Moser, comparso su Instagram con un grande taglio al sopracciglio destro. l’incidente è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le ultime ore sono state particolarmente delicate per. Il 28enne ha avuto un incidente al torneo di padel a Catania. Così come ha ammesso proprio lui stesso, compagnoRodriguez, su Instagram. Cos’è accaduto? Ancora non si è potuto apprendere quale sia stata la dinamica dell’accaduto., con alta probabilità si sarà fatto male nel corso di una partita di questo torneo di padel a cui ha voluto prendere parte. Il compagno diRodriguez si è limitato a pubblicare solo alcune fotografie nelle sue storie su Instagram. gli scatti lo mostrano col viso tutto insanguinato. (Continua dopo le foto) Incidente per, comparso su Instagram con un grande taglio al sopracciglio destro.è ...

Advertising

Fedez : Vi leggo con grande gioia amici del Twitter, grazie per tutto l’affetto! Un abbraccio immenso da mamma, papà, Lell… - borghi_claudio : Stamattina su radio24, in mezzo a delirio di ospiti che facevano a gara a darsi ragione per l'obbligo vaccinale per… - virginiaraggi : Due bar ad Acilia, nel Municipio X di Roma, sono stati chiusi perché erano base di un’organizzazione criminale dedi… - ragazzodinero : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Grazie presidente Draghi per la precisione e la concisione. Per aver rimesso al centro quello che davvero in… - nmjoonth : RT @btshouse_ita: ?You Quiz On The Block è finalmente in arrivo! Alle 12:40 ???? comincerà l'episodio completamente dedicato ai @BTS_twt, qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie per "Grazie per avermi protetta": una donna regala un uovo di Pasqua ai poliziotti di Caltanissetta Giornale di Sicilia Roma, chiudono i bunker dei Savoia e di Mussolini. Roma Sotterranea: "Così si rischia l'abbandono" Il responsabile è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste nel tunnel e adesso dovrà pagare una sanzione di 600 euro. Neonato ricoverato per ustioni ...

Frode fiscale internazionale: quattro arresti e sequestri per dieci milioni Con lo stesso provvedimento è stato disposto il sequestro, anche per equivalente, di denaro, beni mobili e immobili degli indagati per un ammontare di circa 10 milioni di euro, quale provento delle co ...

Il responsabile è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste nel tunnel e adesso dovrà pagare una sanzione di 600 euro. Neonato ricoverato per ustioni ...Con lo stesso provvedimento è stato disposto il sequestro, anche per equivalente, di denaro, beni mobili e immobili degli indagati per un ammontare di circa 10 milioni di euro, quale provento delle co ...