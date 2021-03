Governo: nuovo 'incidente' con microfono per Draghi, premier ironizza 'non c'è verso...' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Dopo l'incidente alla prima conferenza stampa, con l'occhiataccia al commesso di Palazzo Chigi diventata protagonista di decine e decine di meme virali in Rete, il premier Mario Draghi oggi si imbatte in un nuovo episodio nell'Aula della Camera. Già ieri, aprendo il convegno sul Sud organizzato dalla ministra Mara Carfagna, alle prime battute qualcosa era andato storto nell'audio, e il presidente del Consiglio aveva sollevato le spalle e abbozzato un sorriso. Oggi nuovo incidente, col commesso di Montecitorio costretto a correre in soccorso, dando al presidente del Consiglio un altro microfono in dote. Nessuna occhiataccia per lui, solo una battuta di Draghi: "E niente, non c'è verso, scusate...", ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Dopo l'alla prima conferenza stampa, con l'occhiataccia al commesso di Palazzo Chigi diventata protagonista di decine e decine di meme virali in Rete, ilMariooggi si imbatte in unepisodio nell'Aula della Camera. Già ieri, aprendo il convegno sul Sud organizzato dalla ministra Mara Carfagna, alle prime battute qualcosa era andato storto nell'audio, e il presidente del Consiglio aveva sollevato le spalle e abbozzato un sorriso. Oggi, col commesso di Montecitorio costretto a correre in soccorso, dando al presidente del Consiglio un altroin dote. Nessuna occhiataccia per lui, solo una battuta di: "E niente, non c'è, scusate...", ...

