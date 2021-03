Gianni Morandi come sta? Dall’ospedale | “Più dura del previsto”

Advertising

chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - Agenzia_Ansa : Dopo l'incidente Gianni Morandi dall'ospedale : 'Sono un ragazzo fortunato'. Il cantante, ricoverato per le ustioni… - MediasetTgcom24 : Gianni Morandi, il primo video dall'ospedale dopo le ustioni: 'Sono un ragazzo fortunato' #giannimorandi… - _DonTellMe : Gianni Morandi è tornato sui social una preoccupazione in meno - Snupina92 : Gianni Morandi mette foto in ospedale con la moglie che lo aiuta a mangiare. Utente di iG con Q.I. sotto la media '… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

il Resto del Carlino

...interrogazioni (senza risposte da parte dei Ministri) che denunciavano i rischi del Ponte, ... L'ultimo ieri sera in A26, dove a perdere la vita è stato Paolo Scerni, 46 anni, figlio di, ...Leggi anche > Anna ha potuto infatti far visita al marito per assisterlo e, nello scatto pubblicato dasui social, gli ha anche fatto compagnia durante un pasto. 'Arriva sempre un ...Gianni Morandi è ancora in Ospedale e le sue condizioni sembrano per il momento essere ancora stabili, oggi dopo qualche.La foto di Anna che imbocca Gianni Morandi in ospedale è un inno all’amore Lui, in recupero dalle ustioni, è tutto bendato e non riesce a mangiare da solo 24-03-2021 Gianni Morandi ha documentato i ...