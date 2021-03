Due terribili incidenti mortali in Lombardia in meno di 12 ore: muoiono un 71enne e un centauro 51enne (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella mattinata di quest’oggi – mercoledì 24 marzo – un uomo si è schiantato con la sua motocicletta contro un’automobile, morendo sul colpo. A poco è servito il pronto intervento sul luogo dei vigili del fuoco, della polizia e del personale del 118: gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella mattinata di quest’oggi – mercoledì 24 marzo – un uomo si è schiantato con la sua motocicletta contro un’automobile, morendo sul colpo. A poco è servito il pronto intervento sul luogo dei vigili del fuoco, della polizia e del personale del 118: gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

TeresaBellanova : Di fronte alle immagini terribili di violenza omofoba contro due ragazzi a Roma non si può restare in silenzio. La… - IvoryLapis : @xxnuj Una volta era conveniente e non era male (parlo di anni fa eh--), poi dopo due esperienze terribili ciaone - alcinx : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #25marzo @Radio1Rai H7:30 #ConsiglioUE: gestione dei #vaccini, rapporti con “big pharma”, m… - giorgiozanchini : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #25marzo @Radio1Rai H7:30 #ConsiglioUE: gestione dei #vaccini, rapporti con “big pharma”, m… - gigliol55987869 : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #25marzo @Radio1Rai H7:30 #ConsiglioUE: gestione dei #vaccini, rapporti con “big pharma”, m… -