Draghi: "Andrò in Libia ad aprile, sosteniamo governo temporaneo". Il video (Di mercoledì 24 marzo 2021) Draghi: "Andrò in Libia ad aprile, sosteniamo governo temporaneo" Milano, 24 mar. (askanews) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà in visita in Libia il 6 o 7 aprile. Lo ha annunciato in Senato lo stesso Draghi, ribadendo che "la posizione dell'Italia in Libia è quella di "sostenere il governo temporaneo", garantire le elezioni entro dicembre, "rispettare il cessate fuoco e ci sono elementi incoraggianti. Io stesso farò visita in Libia il 6 o 7 aprile, comunuqe nella prima settimana". Ha poi assicurato, in replica alle osservazioni dei senatori, che "l'Italia difende in Libia e nel ...

Draghi: andrò in Libia ad aprile, sosteniamo governo temporaneo Il presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà in visita in Libia il 6 o 7 aprile. Lo ha annunciato in Senato lo stesso Draghi, ribadendo che "la posizione dell'Italia in Libia è quella di "sostenere il governo temporaneo", garantire le elezioni entro dicembre, "rispettare il cessate fuoco e ci sono elementi ...

Il presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà in visita in Libia il 6 o 7 aprile. Lo ha annunciato in Senato lo stesso Draghi, ribadendo che "la posizione dell'Italia in Libia è quella di "sostenere il governo temporaneo", garantire le elezioni entro dicembre, "rispettare il cessate fuoco e ci sono elementi ...