Covid | la Merkel convoca a sorpresa i Lander

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La cancelliera tedesca Angelaha invitato ai ministri presidenti dei Laender a nuove consultazioni sulle misure antiper un confronto oggi alle 11. Lo ha annunciato il presidente della Cdu Armin Laschet, parlando al consiglio regionale della Vestfalia. L’invito arriva dopo le forti critiche alle conclusioni del vertice notturno di due giorni fa, che ha deciso il lockdown rafforzato per i giorni di Pasqua e il prolungamento delle chiusure fino al 18 aprile. Laschet ha ribadito però al necessità del lockdown vista la crescita dei contagi nel Paese.

Continuano a precipitare nei sondaggi i conservatori di Angela: stando al sondaggio Forsa di oggi, l'Unione (Cdu - Csu) avrebbe perso altri 3 punti, ...frustrazione per la gestione del, ......(, Macron e da ultimo Pedro Sanchez ) per provare a tessere la "tela" di una ipotetica asse che possa incalzare notevolmente la Commissione Europea sul tema cruciale dei vaccini anti -: ...La cancelliera tedesca Angela Merkel ha invitato a sorpresa i ministri presidenti dei Laender a nuove consultazioni sulle misure anticovid per un confronto oggi alle 11. Lo ha annunciato il presidente ...Biden al vertice Ue: il premier e Merkel attendono segnali sulle fiale Usa Entro la prima metà di maggio attesa la svolta della campagna vaccinale ...