Dal 12 marzo sono in vigore i criteri prioritari per i vaccini dettati dal commissario straordinario e dal Ministero della salute su tutto il territorio nazionale che non potevano e non devono essere derogati da nessuno e in alcun modo, tenendo in vita abusivamente, liste divenute ipso facto inefficaci. Intervenga il governo per far cessare abusi e segnalare alla Magistratura inadempienze fai da te, affinché vengano perseguiti politici e amministratori locali che attentano alla salute pubblica. Si tratta di prescrizioni necessariamente vincolanti ex nunc in presenza di un organo commissariale dotato ex lege di poteri su tutto il territorio per il contrasto alla pandemia che e'materia del governo centrale (art.118 Costituzione) non delegabile. Possibile che le Regioni non riescano a organizzare chiamate per il vaccino con un preavviso congruo, 2/3 giorni

Ultime Notizie dalla rete : Contrastare pandemia Contrastare la pandemia stroncando il fai da te regionale Si tratta di prescrizioni necessariamente vincolanti ex nunc in presenza di un organo commissariale dotato ex lege di poteri su tutto il territorio per il contrasto alla pandemia che e'materia del ...

Stalking e violenza domestica: a Reggio Emilia rinnovato il protocollo d'intesa Questura " Comunità papa Giovanni XXIII° ...in relazione alla necessità di contrastare questo periodo storico senza precedenti' dichiara Fabio Salati, 'ormai è evidente che un'altra emergenza emersa nei periodi di lockdown durante la pandemia ...

Contrastare la pandemia stroncando il fai da te regionale L'HuffPost Contrastare la pandemia stroncando il fai da te regionale Dal 12 marzo sono in vigore i criteri prioritari per i vaccini dettati dal commissario straordinario e dal Ministero della salute su tutto il territorio nazionale che non potevano e non devono essere.

Controlli anticovid, sanzioni e chiusure per 3 esercizi commerciali All’interno dell’esercizio pubblico è stata riscontrata e contestata la violazione della normativa di contrasto alla pandemia, precisamente dell’art. Art. 37 co. 2 del DPCM del 2 marzo scorso poiché ...

Si tratta di prescrizioni necessariamente vincolanti ex nunc in presenza di un organo commissariale dotato ex lege di poteri su tutto il territorio per il contrasto allache e'materia del ......in relazione alla necessità diquesto periodo storico senza precedenti' dichiara Fabio Salati, 'ormai è evidente che un'altra emergenza emersa nei periodi di lockdown durante la...Dal 12 marzo sono in vigore i criteri prioritari per i vaccini dettati dal commissario straordinario e dal Ministero della salute su tutto il territorio nazionale che non potevano e non devono essere.All’interno dell’esercizio pubblico è stata riscontrata e contestata la violazione della normativa di contrasto alla pandemia, precisamente dell’art. Art. 37 co. 2 del DPCM del 2 marzo scorso poiché ...