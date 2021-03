Confindustria | Bonomi | “Rischio tempesta perfetta su liquidità Governo intervenga”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo un tema molto forte sullache non riguarda solo le imprese ma anche il sistema bancario, perché con la mole di normative recepite a livello europeo, e alcune volte recepite in maniera stringente in Italia, siamo preoccupati che si stia creando lasul tema della. È necessario un intervento immediato da parte delsu questi temi”. Questo l’appello lanciato dal presidente di, Carlo, nel corso dell’evento del Sole 24 Ore Reshape the World. “Le imprese – ha spiegato– hanno già superato la crisi del 2008-2010 e ne sono uscite rafforzate ma questa crisi è una crisi veramente forte che ha costretto le imprese a indebitarsi: l’indebitamento emergenziale è ...

A poche settimane dalla presentazione del nuovo piano italiano per agganciare il treno del Recovery emergono nuovi dettagli su alcuni dei cambiamenti cui lavora l'esecutivo rispetto al piano del Conte ...
Non è facile, noi abbiamo dato il nostro contributo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, partecipando al convegno 'Reshape the world' del Sole 24 Ore. Il Recovery Plan "mobilità ...